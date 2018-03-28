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Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»
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Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом» 

Газета.Ru 1 час назад
«Детройт Ред Уингз» на своем льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Люк Гленденинг, еще по одной шайбе забросили Франс Нильсен, Даррен Хельм и Никлас Кронвалль.
У «пингвинов» голевыми действиями отметились Сидни Кросби и Крис Летанг, которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Детройт Ред Уингз" (Детройт) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
0:1 — Кросби (Гюнцель) — 00:38,
1:1 — Кронвалль (Хельм, Ларкин) — 16:43,
2:1 — Нильсен (Фрк, Хикеттс) — 34:28 (5x4),
3:1 — Гленденинг (Дженсен, Хельм) — 35:09,
4:1 — Хельм (Ларкин, Хикеттс) — 46:21,
4:2 — Летанг (Малкин, Хернквист) — 56:44,
5:2 — Гленденинг (Дейли) — 58:32 (en)
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