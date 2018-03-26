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Макдэвид во второй раз подряд стал первой звездой дня в НХЛ
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Макдэвид во второй раз подряд стал первой звездой дня в НХЛ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
НХЛ на официальном сайте представила тройку звезд по итогам игрового дня. Первой звездой дня во второй раз подряд стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В проигранной встрече регулярного чемпионата против «Анахайма» (4:5 ОТ) он набрал 3 (1+2) очка, упрочив лидерство в гонке бомбардиров. Его отрыв от идущего вторым Никиты Кучерова из «Тампы» составляет 4 балла за результативность.
Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор, в активе которого 3 (1+2) очка во встрече с «Нэшвиллом» (5:4 Б). Тройку лучших замкнул капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся 2 (1+1) баллами за результативность в победной игре против «Филадельфии» (5:4 ОТ).
Спорт-Экспресс: последние новости
Макдэвид оторвался от Кучерова на 4 очка в гонке бомбардиров Коларж и Зогорна переподписали контракт с "Амуром" "Филадельфия" обыграла "Орландо" и одержала пятую победу подряд
 Ещё 9 источников 
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