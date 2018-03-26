«Амур» продлил контракты с хоккеистами Коларжем и Зогорной

Хабаровский «Амур» продлил контракты с защитником Яном Коларжем и нападающим Томашем Зогорной. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы команды, условия новых соглашений не раскрываются.

Коларж принял участие в 176 матчах, в которых забросил 17 шайб и сделал 30 результативных передач. 30-летний Зогорна провел за «Амур» 171 матч, отметившись 33 шайбами и 55 результативными передачами.

Коларж и Зогорна являются игроками сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что нападающий «Йокерита» Эли Толванен подпишет контракт с «Нэшвилл Предаторз».