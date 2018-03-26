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«Амур» продлил контракты с хоккеистами Коларжем и Зогорной
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«Амур» продлил контракты с хоккеистами Коларжем и Зогорной 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Официальный сайт хоккейного клуба «Амур»
Хабаровский «Амур» продлил контракты с защитником Яном Коларжем и нападающим Томашем Зогорной. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы команды, условия новых соглашений не раскрываются.
Коларж принял участие в 176 матчах, в которых забросил 17 шайб и сделал 30 результативных передач. 30-летний Зогорна провел за «Амур» 171 матч, отметившись 33 шайбами и 55 результативными передачами.
Коларж и Зогорна являются игроками сборной Чехии.
Ранее сообщалось, что нападающий «Йокерита» Эли Толванен подпишет контракт с «Нэшвилл Предаторз».
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