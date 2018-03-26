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«Адмирал» в рейтинге посещаемости матчей европейских хоккейных клубов скатился с 48-ого на 83-е место
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«Адмирал» в рейтинге посещаемости матчей европейских хоккейных клубов скатился с 48-ого на 83-е место 

Prim.News 1 час назад
В сезоне 2017/2018 годов приморский клуб не попал в плей-офф.
Средняя посещаемость домашних матчей владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» в сезоне 2017/2018 годов составила 4264 человека, следует из нового рейтинга Международной федерации хоккея с шайбой. В общем рейтинге среди 100 европейских клубов «Адмирал» занимает 83-е место, хотя по итогам сезона 2016/2017 годов он шел на 48-й позиции.
«Адмирал» из клубов КХЛ в рейтинге сумел опередить московский ЦСКА (3912 человек), «Нефтехимик» (3855) и «Северсталь» (3773). Хабаровский «Амур» в рейтинге посещаемости опустился с 25-й на 27-ю позицию (6571 человек). При этом средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ составила 6234 человека.
В сезоне 2017/2018 годов «Адмирал» не попал в плей-офф КХЛ, заняв по итогам регулярного чемпионата 11-е место среди 16 команд Восточной конференции.
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