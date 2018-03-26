Главный тренер ХК «Сочи»: «Толванен скоро будет звездой НХЛ»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил игру команды в первом раунде плей-офф против «Йокерита» (1:4). Специалист также выделил в финской команде нападающего Ээли Толванена

«Для команды сезон сложился положительно. Мы ставили перед собой определённые задачи. Одну из них мы выполнили, а вторая часть немного смазалась в концовке. В целом однозначно это шаг вперёд для клуба «Сочи». За чемпионат поставлю команде четвёрку с минусом.

Все ребята — молодцы. Каждый по мере возможности вносил свой вклад. Можно ли было обыгрывать «Йокерит»? Можно обыграть любую команду. Всё зависит от обстоятельств. «Йокерит» — хорошая, мастеровитая, быстрая и мобильная команда, которая в селекционном плане подобрана правильно, под стиль тренерского штаба. Мы немного уступали им, где-то в скорости, не только в командной, но и в быстроте принятия решений. Да, в отдельном матче мы сумели их сдержать. Последние пару игр были неплохими, имели шанс продолжить серию. В целом «Йокерит» был посильнее.

Наверное, мистер Толванен в скором времени будет звездой НХЛ. Он в таком возрасте, может, пока ещё не суперзвезда, но выделяется на фоне остальных, это бесспорно», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.