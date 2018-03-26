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Защитник «Автомобилиста» Трямкин рассказал о серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ
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Защитник «Автомобилиста» Трямкин рассказал о серии с «Металлургом» в плей-офф КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, чего его команде не хватило в серии первого раунда с магнитогорским «Металлургом». Слова спортсмена приводит sport24.
"Не хватило многого. Где-то игровая дисциплина хромала, вообще не реализовали большинство, поэтому такой результат. А соперник свои моменты использовал, да и в неравных составах был хорош. В плей-офф решающую роль играет большинство, а у нас его не было", — сказал Трямкин.
Также он отметил, что смотрел все матчи олимпийского хоккейного турнира и желал команде России только победы.
"Никаких других мыслей у меня не было. Всем сердцем болел за ребят в финале. Когда выиграли — это была просто бомба. Заслужили золото!" — добавил Трямкин.
Ранее сообщалось, что "Амур" продлил контракты с хоккеистами Яном Коларжем и Томашем Зогорной.
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