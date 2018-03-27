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«Сочи» продлил контракт с Зубовым
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Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с главным тренером Зубовым 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" подписал новое соглашение с главным тренером Сергеем Зубовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новый контракт с 47-летним тренером рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Специалист возглавил "Сочи" в марте 2017 года. Нынешний сезон стал для него первым полным в качестве главного тренера клуба. По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" занял шестое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф клуб уступил хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1-4.
Ранее Зубов входил в тренерский штаб петербургского СКА и в качестве помощника главного тренера выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. В ноябре 2015 года он был назначен главным тренером клуба, но в конце сезона покинул петербургскую команду.
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