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«Металлург» предложил продлить контракт Самсонову
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ХК «Металлург» предложил продлить контракты Самсонову и Коваржу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска предложил новые контракты вратарю команды Илье Самсонову и чешскому центральному нападающему Яну Коваржу. Об этом ТАСС сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.
Текущие соглашения обоих игроков с клубом рассчитаны до 30 апреля.
"Мы предложили Самсонову новый контракт, — сказал Величкин. — В России права на него принадлежат нам, а если он соберется в НХЛ, ну что же тогда? Мы хотим, чтобы он остался, сказали ему, что даем предложение, он ответил, что будет думать. Желание остаться у него есть, но он хочет поиграть и там [в НХЛ], а что он выберет — зависит только от него самого".
"Коваржу мы тоже предложили контракт, у него есть желание остаться. Думаю, что с Коваржем мы вопрос решим", — сообщил Величкин.
28-летний Коварж выступает за "Металлург" с 2013 года и дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014,2016). В завершившимся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 35 очков (7 шайб + 28 передач) в 54 играх, а в плей-офф на счету нападающего четыре заброшенные шайбы и столько же голевых передач в 11 играх.
21-летний Самсонов в команде с 2015 года. В текущем сезоне провел 26 матчей в регулярном чемпионате и 5 в плей— офф. В составе сборной России дважды становился серебряным и бронзовом призером молодежных чемпионатов мира.
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