Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед началом финалов конференций

Челябинский «Трактор» одержал победу в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым», став последним участником полуфинала Кубка Гагарина. Матч завершился со счётом 2:1.

В финале Западной конференции сыграют СКА и ЦСКА, в финале Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Трактор».

Букмекеры считают явным фаворитом Кубка Гагарина СКА: ставки на питерский клуб принимаются с коэффициентом 1.85.

Следом идут ЦСКА (4.10) и «Ак Барс» (4.50). Явным аутсайдером считается «Трактор» (12.0).