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Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед началом финалов конференций
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Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед началом финалов конференций 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Челябинский «Трактор» одержал победу в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым», став последним участником полуфинала Кубка Гагарина. Матч завершился со счётом 2:1.
В финале Западной конференции сыграют СКА и ЦСКА, в финале Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Трактор».
Букмекеры считают явным фаворитом Кубка Гагарина СКА: ставки на питерский клуб принимаются с коэффициентом 1.85.
Следом идут ЦСКА (4.10) и «Ак Барс» (4.50). Явным аутсайдером считается «Трактор» (12.0).
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