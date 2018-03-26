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Хоккейная Магнитка начала поиски нового главного тренера
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Хоккейная Магнитка начала поиски нового главного тренера 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Экс-обладатели Кубка Гагарина из магнитогорского «Металлурга», которые в нынешнем сезоне уступили во втором раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 1:4), начали поиски нового наставника. Виктор Козлов переведен на должность помощника главного тренера.
Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера Магнитки в начале ноября прошлого года, а в конце декабря был утверждён в должности, напоминает Чемпионат.Ru. По итогам регулярного сезона «Металлург» занял 5-е место в Восточной конференции, но в финал плей-офф не вышел.
Инсайдер в рядах магнитогорцев сообщает, что сразу после проигрыша «Ак Барсу» клуб начал поиски нового главного тренера. Кроме того, сообщается, что почти наверняка стан «металлургов» покинут тренеры Майкл Пелино и Сергей Звягин.
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