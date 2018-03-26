Хоккейная Магнитка начала поиски нового главного тренера

Экс-обладатели Кубка Гагарина из магнитогорского «Металлурга», которые в нынешнем сезоне уступили во втором раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу» (счет в серии — 1:4), начали поиски нового наставника. Виктор Козлов переведен на должность помощника главного тренера.

Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера Магнитки в начале ноября прошлого года, а в конце декабря был утверждён в должности, напоминает Чемпионат.Ru. По итогам регулярного сезона «Металлург» занял 5-е место в Восточной конференции, но в финал плей-офф не вышел.