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Илья Самсонов покинет «Магнитку» и отправится в «Вашингтон»
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Илья Самсонов покинет «Магнитку» и отправится в «Вашингтон» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов не будет подписывать новый контракт с клубом и уедет в НХЛ.
21-летний Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15. В этом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержав одну победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.
Самсонов задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером.
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