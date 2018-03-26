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Минеев: «Самый эмоциональный момент сезона КХЛ — первая драка. Немножко взбудоражило»
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Минеев: «Самый эмоциональный момент сезона КХЛ — первая драка. Немножко взбудоражило» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Авангарда» Максим Минеев поделился своими впечатлениями от сезона 2017/18. Молодой защитник закрепился в составе осмкой команды, которая вылетела из плей-офф на стадии первого раунда впервые за последние 4 сезона.
20-летний защитник провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 (3+7) очков при показателе «+13». В плей-офф Минеев провел семь матчей, набрав 2 (1+1) очка при двух минутах штрафа и показателе полезности 0.
«Было много ярких моментов. Когда забиваешь голы и отдаешь передачи, сначала даже этого не ощущаешь. Самым эмоциональным моментом стала, наверное, первая драка. Для меня это было непривычно и немножко взбудоражило. Даже когда забивал голы, были не такие ощущения. Хорошо, что треть состава «Авангарда» состояла из местных воспитанников», — цитирует игрока клубное телевидение.
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