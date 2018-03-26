Минеев: «Самый эмоциональный момент сезона КХЛ — первая драка. Немножко взбудоражило»

Защитник «Авангарда» Максим Минеев поделился своими впечатлениями от сезона 2017/18. Молодой защитник закрепился в составе осмкой команды, которая вылетела из плей-офф на стадии первого раунда впервые за последние 4 сезона.

20-летний защитник провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 (3+7) очков при показателе «+13». В плей-офф Минеев провел семь матчей, набрав 2 (1+1) очка при двух минутах штрафа и показателе полезности 0.

«Было много ярких моментов. Когда забиваешь голы и отдаешь передачи, сначала даже этого не ощущаешь. Самым эмоциональным моментом стала, наверное, первая драка. Для меня это было непривычно и немножко взбудоражило. Даже когда забивал голы, были не такие ощущения. Хорошо, что треть состава «Авангарда» состояла из местных воспитанников», — цитирует игрока клубное телевидение.