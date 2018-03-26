Михаил Глухов: «Ак Барсу» без разницы, кто будет дальше — легких матчей не будет

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов отметил характер своей команды в матчах плей-офф КХЛ. Форвард также добавил, что казанцам без разницы, кто попадется в финале Восточной конференции.

— Молодчики пацаны, — цитирует "РИА Новости" Глухова. — Все бьются, красавцы. Два круга прошли, но это только начало. Впереди еще более серьезные игры. Без разницы, кто будет дальше — легких матчей не будет.

Я только недавно начал кататься с командой. Втягиваюсь в работу. Со стороны смотреть за командой тяжело. Переживаешь. Лучше не получать травмы, а играть.

У «Салавата Юлаева» хорошее большинство, хорошее нападение, но есть проблемы в обороне. Много пропускают. «Трактор» — организованная команда, хорошие иностранцы. Легко не будет с ними.