«Салават Юлаев» — «Трактор»: статистика второго периода

Завершился второй период седьмого матча серии плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Победитель этой встречи выйдет в финал Восточной конференции, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

После 40 минут счёт 2:1 в пользу челябинского коллектива.

Итоги второго периода матча «Салават Юлаев» — «Трактор»:

Броски: 24 — 16 Броски в створ: 13 — 12 Вбрасывания: 11 — 13 Блокированные броски: 2 — 3 Силовые приемы: 5 — 2 Время в атаке: 05:45 — 03:12 Штраф: 2 — 4.

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