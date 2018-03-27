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«Салават Юлаев» — «Трактор»: статистика второго периода
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«Салават Юлаев» — «Трактор»: статистика второго периода 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился второй период седьмого матча серии плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Победитель этой встречи выйдет в финал Восточной конференции, где сыграет с казанским «Ак Барсом».
После 40 минут счёт 2:1 в пользу челябинского коллектива.
Итоги второго периода матча «Салават Юлаев» — «Трактор»:
Броски: 24 — 16  Броски в створ: 13 — 12  Вбрасывания: 11 — 13  Блокированные броски: 2 — 3  Силовые приемы: 5 — 2  Время в атаке: 05:45 — 03:12  Штраф: 2 — 4.
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