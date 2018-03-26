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Стэмкос: «Игроки „Тампы“ чувствуют, что способны навести шороху в Кубке Стэнли»
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Стэмкос: «Игроки „Тампы“ чувствуют, что способны навести шороху в Кубке Стэнли» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос считает, что его команда имеет хорошие шансы на успешное выступление в розыгрыше Кубка Стэнли. Команда набрала 106 очков в 75 матчах и возглавляет Восточную конфеернцию НХЛ. «Тампа» уже выигрывала Кубок Стэнли и однажды уступила в финальной серии.
«Мы чувствуем, что способны навести шороху в Кубке Стэнли, поэтому продолжим собирать победы. А когда придет время плей-офф, хотим играть лучше, чем когда бы то ни было», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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