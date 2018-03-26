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Батыршин: «Кто бы ни вышел в финал „Востока“ КХЛ, „Ак Барсу“ будет непросто»
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Батыршин: «Кто бы ни вышел в финал „Востока“ КХЛ, „Ак Барсу“ будет непросто» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился ожиданиями от финала Восточной конференции. Соперником «барсов» станет победитель пары «Салават Юлаев» — «Трактор». Решающий седьмой матч серии — 27 марта в Уфе.
«У нас очень опытный тренерский штаб, им виднее, как нас подвести к следующей серии. За серией «Салавата» и «Трактора» нет возможности полноценно следить. Возможно, удастся посмотреть седьмой матч.
На стадии финала конференции любая команда может преподнести сюрприз или провалиться. Что Уфа заняла второе место в конференции, что Челябинск — третье. Кто бы ни вышел в финал, нам будет непросто. Финала конференции достойны обе команды. Для болельщиков это, может быть, важно, но нам без разницы, против кого играть — мы боремся за Кубок, и нет предпочтительных соперников.
То, что «Салават» и «Трактор» сыграют седьмой матч, может быть преимуществом для нас: мы раньше закончили, и у нас есть больше времени на восстановление. С другой стороны, ребята будут в лучшем игровом тонусе и у них будут эмоции от победы в седьмой встрече», — сказал спортсмен.
Его слова приводит.
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