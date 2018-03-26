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Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ
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Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP/David Beckerее
Канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Макдэвид в пяти матчах набрал 10 очков за результативность (5 шайб + 5 передач). 21-летний хоккеист поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 99 (39+60) очков, по этому показателю он опережает российских нападающих Никиту Кучерова (95 очков) из клуба "Тампа-Бэй" и Евгения Малкина (92) из "Питтсбурга".
Второй звездой недели признан канадский вратарь "Сент— Луиса" Джейк Аллен, который в трех матчах отразил 73 из 76 бросков по воротам, одержав три победы.
Третьим в списке лучших за неделю стал американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, который забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи в трех встречах.
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