MVP МЧМ-2018 Миттлстадт подписал контракт с «Баффало»

«Баффало» объявил о подписании контракта с нападающим Кейси Миттлстадтом. Как сообщает официальный сайт «Сэйбрз», соглашение рассчитано на три года и по условиям будет соответствовать уровню новичка лиги.

Миттлстадт был выбран под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2017. В текущем сезоне форвард выступал за университет Миннесоты и в 34 играх набрал 30 (11+19) очков.

Миттлстадт также помог сборной США завоевать бронзовые медали на молодежном чемпионате мира-2018. В семи играх он набрал 11 (4+7) баллов и был признан самым ценным игроком турнира. Он также был признан лучшим нападающим чемпионата мира.