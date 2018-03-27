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Миттлстадт подписал контракт с «Баффало»
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MVP МЧМ-2018 Миттлстадт подписал контракт с «Баффало» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Баффало» объявил о подписании контракта с нападающим Кейси Миттлстадтом. Как сообщает официальный сайт «Сэйбрз», соглашение рассчитано на три года и по условиям будет соответствовать уровню новичка лиги.
Миттлстадт был выбран под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2017. В текущем сезоне форвард выступал за университет Миннесоты и в 34 играх набрал 30 (11+19) очков.
Миттлстадт также помог сборной США завоевать бронзовые медали на молодежном чемпионате мира-2018. В семи играх он набрал 11 (4+7) баллов и был признан самым ценным игроком турнира. Он также был признан лучшим нападающим чемпионата мира.
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