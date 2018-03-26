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Эксперты: «Рейнджерс» с Бучневичем не устоят под напором «Вашингтона» Овечкина
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Эксперты: «Рейнджерс» с Бучневичем не устоят под напором «Вашингтона» Овечкина 

Чемпионат.com 2 часа назад
Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 27 марта.
Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.95, по итогам всей встречи — 1.60.
Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 3.20, а с учётом овертайма и буллитов — за 2.40.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.00.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.5.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.20.
Начало матча — в 2:30 мск.
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