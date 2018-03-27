Ещё
«Вашингтон» благодаря голам Овечкина и Кузнецова одолел «Рейнджерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вашингтон» благодаря голам Овечкина и Кузнецова одолел «Рейнджерс» 

Чемпионат.com 1 час назад
В Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в мате со счётом 4:2 (4:0, 0:1, 0:1).
Судьба встречи решилась в первом периоде, когда «столичные» забросили четыре шайбы, не пропустив при этом ни одной. Голы на свой счёт записали Ти Джей Оши, Мэтт Нисканен, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Также Овечкин отметился результативной передачей.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев был заменён после трёх пропущенных шайб. Форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников завершили встречу с нулевым показателем полезности. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 39 секунд, нанёс 3 броска в створ, совершил 2 силовых приёма, сблокировал 2 броска и заработал показатель полезности «+2».
«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах.
Чемпионат.com: последние новости
«Аризона» победила «Тампа-Бэй», Кучеров забросил шайбу Кузнецов исполнил финт Гранлунда, но не смог отличиться «Монреаль» переиграл «Детройт», Галлахер оформил дубль
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Названа причина смерти футболиста после удара мячом13
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение