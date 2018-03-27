«Вашингтон» благодаря голам Овечкина и Кузнецова одолел «Рейнджерс»

В Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в мате со счётом 4:2 (4:0, 0:1, 0:1).

Александр Овечкин и Судьба встречи решилась в первом периоде, когда «столичные» забросили четыре шайбы, не пропустив при этом ни одной. Голы на свой счёт записали Ти Джей Оши, Мэтт Нисканен Евгений Кузнецов . Также Овечкин отметился результативной передачей.

«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах.