Федор Канарейкин: «Локомотив» не просто отбивался, а пытался играть на результат со СКА

— Если говорить о противостоянии СКА и «Локомотива», мне радостно, что ярославцы боролись, не сложили крылья. Более того, не просто отбивались, а пытались играть на результат, что в одном из матчей удалось сделать, пытались применить против СКА и силовые методы.

Яри Курри: «Йокериту» было по силам пройти ЦСКА в плей-офф Порадовался я за молодых ярославских ребят, которые самоутвердились и, думаю, дали уверенность в будущем президенту клуба, тренерскому штабу, — цитирует Канарейкина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что СКА выиграл серию у «Локомотива» со счетом 4-1. В финале Западной конференции СКА сыграет с ЦСКА. Первый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 29 марта.