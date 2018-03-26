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Федор Канарейкин: «Локомотив» не просто отбивался, а пытался играть на результат со СКА
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Федор Канарейкин: «Локомотив» не просто отбивался, а пытался играть на результат со СКА 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Если говорить о противостоянии СКА и «Локомотива», мне радостно, что ярославцы боролись, не сложили крылья. Более того, не просто отбивались, а пытались играть на результат, что в одном из матчей удалось сделать, пытались применить против СКА и силовые методы.
Яри Курри: «Йокериту» было по силам пройти ЦСКА в плей-офф  Порадовался я за молодых ярославских ребят, которые самоутвердились и, думаю, дали уверенность в будущем президенту клуба, тренерскому штабу, — цитирует Канарейкина официальный сайт КХЛ.
Напомним, что СКА выиграл серию у «Локомотива» со счетом 4-1. В финале Западной конференции СКА сыграет с ЦСКА. Первый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 29 марта.
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