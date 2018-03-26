Ещё
Федор Канарейкин: «Рад, что „Локомотив“ боролся со СКА, не сложил крылья»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Канарейкин: «Рад, что „Локомотив“ боролся со СКА, не сложил крылья» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин заявил, что ЦСКА еще прибавит по ходу плей-офф Кубка Гагарина, а также отметил боевую игру «Локомотива» в серии со СКА. Напомним, что ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции, первый матч состоится 29 марта.
— Может быть, пока этот сезон для ЦСКА не назовешь блистательным, но тот большой резерв, который в клуб заложен, дает о себе знать, — цитирует сайт КХЛ Канарейкина. — Это касается и глубины состава, и качества игры. Все это дает надежду на то, что команда сработает, ведь перед ней поставлены самые высокие задачи. 4-2 в серии с «Йокеритом» — цель достигнута, соперник пройден, и это главное. Мне очень понравилась игра армейцев в первом матче, в котором они победили 4:0.
Что касается самого длинного матча, честно говоря, не дотерпел пять минут, сломался… Очень тяжело было игрокам, но эта игра показала, что человеческие возможности безграничны. Победы в таких матчах очень здорово объединяют команду. Повлияло на исход серии и то, что «Йокериту» не хватило глубины скамейки. У ЦСКА же с этим порядок. Хорошо, что наконец-то забил Кирилл Капризов, Сергей Андронов был и душой, и центробежной силой, которая направляет команду. В большей части серии непробиваемым выглядел Илья Сорокин.
Если говорить о противостоянии СКА и «Локомотива», мне радостно, что ярославцы боролись, не сложили крылья. Более того, не просто отбивались, а пытались играть на результат, что в одном из матчей удалось сделать, пытались применить против СКА и силовые методы. Порадовался я за молодых ярославских ребят, которые самоутвердились и, думаю, дали уверенность в будущем президенту клуба, тренерскому штабу.
Спорт-Экспресс: последние новости
Макдэвид оторвался от Кучерова на 4 очка в гонке бомбардиров Игрокам "Сочи" выплатили часть долгов по зарплате Эли Толванен: "Я в восторге от "Нэшвилла"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас45
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ41
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение