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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче НХЛ с «Торонто»
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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче НХЛ с «Торонто» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 марта. «Флорида» проиграла «Торонто» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших шайбы забросили Джонатан Юбердо (18-я и 36-я минуты) и Евгений Дадонов (59). На счету российского нападающего теперь 59 очков (25 шайб + 34 передачи) в 67 матчах.
За хозяев отличились Митчелл Марнер (4), Остон Мэттьюс (10), Патрик Марло (14) и Джеймс ван Римсдайк (52).
В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает девятое место, набрав 85 очков. «Торонто» идет на третьей позиции (99).
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 Ещё 14 источников 
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