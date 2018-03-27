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Разин: Челябинск и Ярославль дают России хоккеистов высокого класса
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Разин: Челябинск и Ярославль дают России хоккеистов высокого класса 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер «Адмирала» Андрей Разин оценил выступление форварда «Трактора» Виталия Кравцова в серии плей-офф КХЛ сезона-2017/18. По его мнению, школы Челябинска и Ярославля дают российскому хоккею игроков высокого класса.
"Выступление Кравцова лишний раз доказывает, что опорой нашего хоккея являются такие города, как Челябинск и Ярославль — удаленные от столиц, но еще с советских времен дающие стране мастеров с большой буквы. Примеры Евгения Кузнецова, Валерия Ничушкина, Вячеслава Войнова, Владислава Гаврикова и Виталия Кравцова показывают, что эти школы не убить, даже если очень постараться.
Все равно из них появляются классные хоккеисты. Надо поучиться у детских тренеров этих городов. Недавно Федерация хоккея России (ФХР) презентовала свою программу развития хоккея в регионах. Надо, чтобы в ее реализации участвовали специалисты из Челябинска и Ярославля, вырастившие столько интересных игроков, в том числе Кравцова", — цитирует специалиста газета «Известия».
Кравцов в текущей серии плей-офф принял участие в 11 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.
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