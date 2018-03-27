Разин: Челябинск и Ярославль дают России хоккеистов высокого класса

Бывший главный тренер «Адмирала» Андрей Разин оценил выступление форварда «Трактора» Виталия Кравцова в серии плей-офф КХЛ сезона-2017/18. По его мнению, школы Челябинска и Ярославля дают российскому хоккею игроков высокого класса.

Валерия Ничушкина, Вячеслава Войнова, "Выступление Кравцова лишний раз доказывает, что опорой нашего хоккея являются такие города, как Челябинск и Ярославль — удаленные от столиц, но еще с советских времен дающие стране мастеров с большой буквы. Примеры Евгения Кузнецова Владислава Гаврикова и Виталия Кравцова показывают, что эти школы не убить, даже если очень постараться.

Все равно из них появляются классные хоккеисты. Надо поучиться у детских тренеров этих городов. Недавно Федерация хоккея России (ФХР) презентовала свою программу развития хоккея в регионах. Надо, чтобы в ее реализации участвовали специалисты из Челябинска и Ярославля, вырастившие столько интересных игроков, в том числе Кравцова", — цитирует специалиста газета «Известия»

Кравцов в текущей серии плей-офф принял участие в 11 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.