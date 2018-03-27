Ещё
Шайба Дадонова помогла «Флориде» победить «Айлендерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шайба Дадонова помогла «Флориде» победить «Айлендерс» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду принимал «Флорида Пантерз». Гости сумели добиться победы со счетом 3:0. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и голевой передачей.
У россиянина стало 58 (24 шайбы и 34 передачи) очков в нынешнем сезоне. В другом матче дня "Каролина Харрикейнз" дома оказалась сильнее «Оттава Сенаторз» со счетом 4:1. Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Валентин Зыков.
Еще в одной встрече «Баффало Сэйбрз» в гостях добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.
Вести.Ru: последние новости
Макдэвид на 4 очка оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов Шайба Дадонова помогла "Флориде" победить "Айлендерс"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Названа причина смерти футболиста после удара мячом13
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение