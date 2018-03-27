Шайба Дадонова помогла «Флориде» победить «Айлендерс»

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду принимал «Флорида Пантерз». Гости сумели добиться победы со счетом 3:0. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и голевой передачей.

У россиянина стало 58 (24 шайбы и 34 передачи) очков в нынешнем сезоне. В другом матче дня " Каролина Харрикейнз " дома оказалась сильнее «Оттава Сенаторз» со счетом 4:1. Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Валентин Зыков

Еще в одной встрече «Баффало Сэйбрз» в гостях добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.