Разин посоветовал Кравцову преодолеть «славу и женщин» ради успешной карьеры

"Кравцов не по годам рассудительно действует на льду. Он настоящий "игровик" — рост, катание, техника у него такие, что просто приятно смотреть. Главное, чтобы у человека не "снесло голову" — это самое страшное, что может случиться в его возрасте. Мы помним массу примеров, как на талантливых ребят сваливались горы денег и они это не переносили. Цветы, женщины и слава — это то, что Виталий должен преодолеть. Если он сможет это сделать, станет большим хоккеистом", — цитирует Разина газета "Известия". Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин поделился мнением о нападающем челябинского "Трактора" Виталии Кравцове . По его словам, 18-летний хоккеист сможет стать успешным спортсменом, если будет профессионально относиться к делу.

Кравцов в текущей серии плей-офф принял участие в 11 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.