Ещё
Разин посоветовал Кравцову преодолеть «славу и женщин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разин посоветовал Кравцову преодолеть «славу и женщин» ради успешной карьеры 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин поделился мнением о нападающем челябинского "Трактора" Виталии Кравцове. По его словам, 18-летний хоккеист сможет стать успешным спортсменом, если будет профессионально относиться к делу.
"Кравцов не по годам рассудительно действует на льду. Он настоящий "игровик" — рост, катание, техника у него такие, что просто приятно смотреть. Главное, чтобы у человека не "снесло голову" — это самое страшное, что может случиться в его возрасте. Мы помним массу примеров, как на талантливых ребят сваливались горы денег и они это не переносили. Цветы, женщины и слава — это то, что Виталий должен преодолеть. Если он сможет это сделать, станет большим хоккеистом", — цитирует Разина газета "Известия".
Кравцов в текущей серии плей-офф принял участие в 11 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.
Газета.Ru: последние новости
Гол Кучерова не спас "Тампу" от второго поражения подряд в НХЛ "Миннесота" обыграла "Нэшвилл" в матче НХЛ Курри: рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Названа причина смерти футболиста после удара мячом13
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение