Нападающий «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ 

ТАСС, 29 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Вашингтон" в домашнем матче одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 3:2 ОТ. Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме встречи, а также отметился результативной передачей.
Первой звездой дня стал канадский защитник «Аризоны» Кевин Коннотон. «Аризона» обыграла «Вегас» на выезде со счетом 3:2, Коннотон оформил дубль.
Канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер признан третьей звездой дня. «Торонто» дома победил «Флориду» со счетом 4:3. Марнер забросил шайбу и отдал результативную передачу.