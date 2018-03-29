Нападающий «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ

ТАСС , 29 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Вашингтон" в домашнем матче одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 3:2 ОТ. Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме встречи, а также отметился результативной передачей.

Первой звездой дня стал канадский защитник «Аризоны» Кевин Коннотон . «Аризона» обыграла «Вегас» на выезде со счетом 3:2, Коннотон оформил дубль.