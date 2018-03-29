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Нападающий «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
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Нападающий «Вашингтона» Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Вашингтон" в домашнем матче одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 3:2 ОТ. Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме встречи, а также отметился результативной передачей.
Первой звездой дня стал канадский защитник «Аризоны» Кевин Коннотон. «Аризона» обыграла «Вегас» на выезде со счетом 3:2, Коннотон оформил дубль.
Канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер признан третьей звездой дня. «Торонто» дома победил «Флориду» со счетом 4:3. Марнер забросил шайбу и отдал результативную передачу.
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