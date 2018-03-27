«Аризона» победила «Тампа-Бэй», Кучеров забросил шайбу

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Аризоне Койотс». Матч состоялся в Тампе на «Амали-Арене» и закончился уверенной победой гостей — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Видео опубликовано на официальном сайте НХЛ.