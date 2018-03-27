«Аризона» победила «Тампа-Бэй», Кучеров забросил шайбу 

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Аризоне Койотс». Матч состоялся в Тампе на «Амали-Арене» и закончился уверенной победой гостей — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Джейкоб Чикран, Брендан Перлини и Клейтон Келлер. Единственный гол «молний» в активе российского нападающего Никиты Кучерова. Его ассистентами выступили Джей Ти Миллер и Виктор Хедман. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 39 секунд и заработал показатель полезности «-1».
Видео опубликовано на официальном сайте НХЛ.