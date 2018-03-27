«Чикаго» в серии буллитов проиграл «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Чикаго в «Юнайтед-центре» и завершилась победой гостей в серии буллитов — 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский форвард «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 20 минут 56 секунд, нанёс 3 броска в створ и заработал нулевой показатель полезности.

«Сан-Хосе Шаркс» одержал восьмую победу кряду. «Чикаго Блэкхоукс» уступил в шестом матче в последних семи встречах.