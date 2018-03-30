Передача Анисимова помогла «Чикаго» крупно победить «Виннипег» 

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» не оставил шансов «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Чикаго в «Юнайтед-центре» и завершилась победой хозяев — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0).
В составе «Чикаго» дублем отметился Томаш Юрчо. Ещё по шайбе в активе Патрика Кейна, Брэндона Саада, Эрика Густафссона и Алекса Дебринкэта. Артём Анисимов отметился результативной передачей. У «Виннипега» по голу на свой счёт записали Брайан Литт и Марк Шайфли.
«Виннипег Джетс» прервал победную серию из шести встреч.