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Передача Анисимова помогла «Чикаго» крупно победить «Виннипег»
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Передача Анисимова помогла «Чикаго» крупно победить «Виннипег» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» не оставил шансов «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Чикаго в «Юнайтед-центре» и завершилась победой хозяев — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0).
В составе «Чикаго» дублем отметился Томаш Юрчо. Ещё по шайбе в активе Патрика Кейна, Брэндона Саада, Эрика Густафссона и Алекса Дебринкэта. Артём Анисимов отметился результативной передачей. У «Виннипега» по голу на свой счёт записали Брайан Литт и Марк Шайфли.
«Виннипег Джетс» прервал победную серию из шести встреч.
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