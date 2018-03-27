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«Вегас» не оставил шансов «Колорадо»
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«Вегас» не оставил шансов «Колорадо», Маршессо и Карлссон набрали по 3 очка 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» и завершилась уверенной победой хозяев — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
Главными героями матча стали нападающие «Вегаса» Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон, забросившие по одной шайбе и сделавшие по две результативные передачи. Ещё по голу на свой счёт записали Алекс Так и Ши Теодор. В составе «лавин» единственную шайбу оформил Эрик Джонсон.
Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков. Защитник Никита Задоров провёл на льду 19 минут 27 секунд, нанёс 2 броска в створ, сделал 5 силовых приёмов, сблокировал 2 броска и заработал показатель полезности «-1».
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