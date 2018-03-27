Два очка Дадонова помогли «Флориде» победить

"Флорида Пантерз" в гостях обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке в понедельник, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Российский нападающий Евгений Дадонов набрал два очка, забросив шайбу (на 27-й минуте) и отдав результативную передачу на Кита Йендла (12). Еще один гол забил Ник Бьюгстэд (22).
Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер отразил все 32 броска. Дадонов признан третьей звездой матча.
В другом матче "Тампа Бэй" дома уступила "Аризоне" — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). У хозяев шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров (55). В составе гостей отличились Трэвор Мерфи (31), Джейкоб Чикран (38), Брендан Перлини (51) и Клейтон Келлер (60).