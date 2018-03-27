Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

У «Рейнджерс» голы на счету Лиаса Андерссона (34) и Матса Цуккарелло (45).

В других матчах дня «Монреаль Канадиенс» дома победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2, «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Баффало Сэйбрз» — 2:3.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.