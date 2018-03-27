Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (3-я минута), Мэтт Нисканен (6), Александр Овечкин (9) и Евгений Кузнецов (17). Россияне также отметились по одной результативной передаче.
У «Рейнджерс» голы на счету Лиаса Андерссона (34) и Матса Цуккарелло (45).
В других матчах дня «Монреаль Канадиенс» дома победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2, «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Баффало Сэйбрз» — 2:3.
Ранее «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.