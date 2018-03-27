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Игорь Захаркин: «Ак Барсу» будет тяжело бороться против СКА в финале Кубка Гагарина"
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Игорь Захаркин: «Ак Барсу» будет тяжело бороться против СКА в финале Кубка Гагарина" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный специалист Игорь Захаркин оценил шансы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на победу в плей-офф Восточной конференции КХЛ. При этом специалист уверен, что на «Западе» в финал Кубка Гагарина выйдет СКА.
— Сейчас «Салават Юлаев» по составу это очень сильная команда, — цитирует "Реальное время" слова Захаркина. — Сейчас у Уфы четыре великолепных звена и есть пятое, то есть команда полностью укомплектована. И поэтому, я думаю, у них очень хорошие шансы на победу в конференции. Но есть определенные вопросы по части мотивации и связи с тренером.
— А каковы шансы и максимум у «Ак Барса»?
— Я думаю, что у «Ак Барса» не менее мощный состав и это другая команда, которая будет играть в финале. У тренерского штаба Казани более тесный контакт с командой и в этом ее особенная сила. И если эти команды сойдутся в финале конференции, у Казани больше шансов.
— А на третий кубок Казань готова замахнуться?
— Я думаю, что очень тяжело в нынешнем сезоне будет бороться против СКА. Это я сразу отвечаю на вопрос, кто победит в Западной конференции.
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