Игорь Захаркин: «Ак Барсу» будет тяжело бороться против СКА в финале Кубка Гагарина"

Известный специалист Игорь Захаркин оценил шансы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на победу в плей-офф Восточной конференции КХЛ. При этом специалист уверен, что на «Западе» в финал Кубка Гагарина выйдет СКА.

— Сейчас «Салават Юлаев» по составу это очень сильная команда, — цитирует "Реальное время" слова Захаркина. — Сейчас у Уфы четыре великолепных звена и есть пятое, то есть команда полностью укомплектована. И поэтому, я думаю, у них очень хорошие шансы на победу в конференции. Но есть определенные вопросы по части мотивации и связи с тренером.

— А каковы шансы и максимум у «Ак Барса»?

— Я думаю, что у «Ак Барса» не менее мощный состав и это другая команда, которая будет играть в финале. У тренерского штаба Казани более тесный контакт с командой и в этом ее особенная сила. И если эти команды сойдутся в финале конференции, у Казани больше шансов.

— А на третий кубок Казань готова замахнуться?

— Я думаю, что очень тяжело в нынешнем сезоне будет бороться против СКА. Это я сразу отвечаю на вопрос, кто победит в Западной конференции.