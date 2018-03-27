Матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор» начнется с минуты молчания

По последним данным, погибли 64 человека, еще более 41 обратились за медицинской помощью.

"По инициативе хоккейных клубов "Салават Юлаев" и "Трактор" седьмой матч полуфинала Восточной конференции начнется с минуты молчания в память о погибших и пострадавших во время пожара в Кемерово. Решение принято командами совместно.

Также в связи с объявленным в Кемеровской области трехдневным трауром матч в Уфе пройдет без развлекательной составляющей: без группы поддержки, музыкальных пауз, шоу-программы и так далее. Это касается и активности наших маскотов — Салавата и Юлая, их не будет", — сообщили в пресс-службе "Салавата Юлаева". Матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

На данный момент счет в серии — 3:3. Победитель будет выявлен в седьмой игре, которая состоится сегодня. Этой команде предстоит встретиться в полуфинале с "Ак Барсом".