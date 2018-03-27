Ковальчук и Калинин тренируются в одном звене

Петербургские армейцы тренировались в следующих сочетаниях:
Белые: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Коскиранта-Калинин Красные: Хафизуллин-Белов, Гусев-Дацюк-Плотников Синие: Зубарев-Зуб, Гусев-Прохоркин-Плотников Черные: Рыков-Херсли, Тихонов-Каблуков-Кетов Зеленые: Карпов, Рундблад, Яковлев, Рукавишников, Шипачев, Торесен. Роман Рукавишников впервые принимает участие в ледовой тренировке после повреждения. Защитник СКА получил травму связок 31 октября.
Напомним, серия финала Западной конференции СКА — ЦСКА начнется 29 марта в Петербурге.