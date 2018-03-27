Ковальчук и Калинин тренируются в одном звене

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Матч Кубка Гагарина "Салават Юлаев" – "Трактор" начнется с минуты молчания

Толванен расторг контракт с «Йокеритом»

«Вегас» обыграл «Колорадо» и обеспечил себе место в плей-офф