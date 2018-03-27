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Ковальчук и Калинин тренируются в одном звене
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СКА — ЦСКА. Ковальчук, Коскиранта и Калинин тренируются в одном звене 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТАСС
Петербургские армейцы тренировались в следующих сочетаниях:
Белые: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Коскиранта-Калинин Красные: Хафизуллин-Белов, Гусев-Дацюк-Плотников Синие: Зубарев-Зуб, Гусев-Прохоркин-Плотников Черные: Рыков-Херсли, Тихонов-Каблуков-Кетов Зеленые: Карпов, Рундблад, Яковлев, Рукавишников, Шипачев, Торесен. Роман Рукавишников впервые принимает участие в ледовой тренировке после повреждения. Защитник СКА получил травму связок 31 октября.
Напомним, серия финала Западной конференции СКА — ЦСКА начнется 29 марта в Петербурге.
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