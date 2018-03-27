Лемтюгов покинет «Авангард» 

Как стало известно «СЭ», «Авангард» отказался от услуг нападающего Николая Лемтюгова. Контракт форварда с омским клубом, который рассчитан до конца сезона-2018/19, будет расторгнут. Отметим, что 32-летний хоккеист в нынешнем сезоне провел за «Авангард» 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, но не забросил ни одной шайбы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
В октябре 2017 в матче с «Барысом» Лемтюгов порвал селезенку после столкновения с защитником астанинцев Александром Липиным. Омич перенес операцию по удалению селезенки и провел несколько дней в реанимации.
Это жутко, было безобидное игровое столкновение. Здоровья Николаю! pic.twitter.com/pkWGuz7TJl
— Яснопонятно (@poveril) 10 октября 2017 г.