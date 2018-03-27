Сын Селянне забил победный гол в матче за титул чемпионов США среди школьников

Сын Теэму Селянне — Лееви Селянне — стал автором победного гола в матче за титул национальных чемпионов США среди школьных команд.

Команда «Санта-Маргарита Иглз» из лиги школьных команд «Анахайм Дакс», за которую выступает Селянне-младший, в матче за титул встречалась с командой «Реджис Иезуит». «Санта-Маргарита» сравняла счёт в матче за две секунды до окончания основного времени, а Лееви Селянне забил победный гол в овертайме.

«Ух ты… Вот так нервотрёпка! Один из тех сумасшедших матчей, когда ты до самого конца не знаешь, кто победит. Очень горжусь этой командой», — написал Селянне в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Анахайм Дакс».