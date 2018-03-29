СКА — ЦСКА. Фанаты почтили память жертв пожара в Кемерово

Фанаты вывесили траурный баннер и молчали в первые минуты встречи.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека.