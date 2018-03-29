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СКА — ЦСКА. Фанаты почтили память жертв пожара в Кемерово
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СКА — ЦСКА. Фанаты почтили память жертв пожара в Кемерово 

Советский спорт 57 минут назад
Фанаты вывесили траурный баннер и молчали в первые минуты встречи.
Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека.
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«Химки» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск) Гол и передача Кузнецова принесли «Вашингтону» пятую победу кряду Роберто Луонго: Так нельзя играть против «Торонто»
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