Витолиньш: думаю, руководство СКА примет решение сыграть в траурных повязках

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящей серии с ЦСКА в финале Западной конференции, а также выразил уверенность, что руководство клуба примет решение почтить память погибших при пожаре в Кемерово и провести матч в траурных повязках.

«Есть информация по Сорокину, его игре, зависит от наших нападающих, как они сыграют против Ильи. У нас все готовы, «скамейка» тоже длинная. Головная боль, кого поставить, а кто будет ждать своего шанса на следующую игру. Рукавишников тренируется, но пока единственный, кто не готов играть. Про звенья ещё ничего не решили, два дня до начала серии. Про вратарей тоже ничего пока не хочу говорить. Все тренируются и готовы играть.

Почему большинство с «Локомотивом» не получалось? Исполнение, моменты были, не хватает точного броска, скорости принятия решения. В регулярном чемпионате команды давали на две-три секунды побольше, в плей-офф этого времени нет. Работаем над этим сейчас.