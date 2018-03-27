Ещё
Витолиньш: думаю, руководство СКА примет решение сыграть в траурных повязках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Витолиньш: думаю, руководство СКА примет решение сыграть в траурных повязках 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящей серии с ЦСКА в финале Западной конференции, а также выразил уверенность, что руководство клуба примет решение почтить память погибших при пожаре в Кемерово и провести матч в траурных повязках.
«Есть информация по Сорокину, его игре, зависит от наших нападающих, как они сыграют против Ильи. У нас все готовы, «скамейка» тоже длинная. Головная боль, кого поставить, а кто будет ждать своего шанса на следующую игру. Рукавишников тренируется, но пока единственный, кто не готов играть. Про звенья ещё ничего не решили, два дня до начала серии. Про вратарей тоже ничего пока не хочу говорить. Все тренируются и готовы играть.
Почему большинство с «Локомотивом» не получалось? Исполнение, моменты были, не хватает точного броска, скорости принятия решения. В регулярном чемпионате команды давали на две-три секунды побольше, в плей-офф этого времени нет. Работаем над этим сейчас.
Вопрос, сыграем ли в траурных повязках, не ко мне, к руководству. Думаю, примет это решение, ещё два дня. Такая трагедия», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 29 марта в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 мск.
Чемпионат.com: последние новости
Сын Селянне забил победный гол в матче за титул чемпионов США среди школьников «Вегас» не оставил шансов «Колорадо», Маршессо и Карлссон набрали по 3 очка Голкипер «Колорадо» Варламов стал лучшим игроком матча с «Вегасом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение