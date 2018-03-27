Витолиньш о серии с ЦСКА: «Главное, чтобы физически СКА был готова держаться до последнего»

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ. Серия начнется 29 марта.

«Состояние бодрое, знаем, что выходим на сильного противника, мы с ними играли, знаем друг друга хорошо. Нас ждет очень интересная серия. Все решат маленькие нюансы, играем практически в одинаковый хоккей, примерно один стиль, нужно поработать над нюансами. ЦСКА успеет отдохнуть, восстановиться. Мы не будем думать, что соперник уставший. У ЦСКА длинная скамейка запасных, команда приедет в Петербург в хорошей форме. Сильные стороны ЦСКА — физика, хорошо играют в давление, как и мы. Соперник показывает атакующий хоккей, силовую борьбу, мы то же самое стараемся делать. Будет динамичный хоккей.

После своего пятого матча с «Локомотивом» успели зацепить все овертаймы в матче ЦСКА — «Йокерит». Смотреть — это одно, а, наверное, на скамейке находиться — это другое. Интересно, одна маленькая ошибка решила исход встречи, хотя ЦСКА переигрывал «Йокерит». Готовим ли команду к шести овертаймам? Нет, к такому никто не готовит. Такой задачи нет, все хотят выиграть в основное время, главное, чтобы физически команда была готова держаться до последнего», — сказал тренер.

Его слова приводит