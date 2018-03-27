Капризов об отъезде Толванена в НХЛ: зачем ему завидовать, у меня своя карьера

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился ожиданиями от финала Запада со СКА, который начнётся 29 марта.

«Мне показалось, что гол «Йокериту» забивал со льда, а не по летящей шайбе, но это уже неважно. Самое главное, что наша команда выигрывает. Старался не думать о серии из 17 матчей, в которых не мог забить. Для меня главное, чтобы команда побеждала. Всё остальное без разницы. Конечно, было тяжело играть пять овертаймов. Поставили рекорд, но не думали об этом. Хотелось быстрее забить. Моментов было много, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Но и Сорокин выглядел здорово.