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Капризов об отъезде Толванена в НХЛ: зачем ему завидовать, у меня своя карьера
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Капризов об отъезде Толванена в НХЛ: зачем ему завидовать, у меня своя карьера 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился ожиданиями от финала Запада со СКА, который начнётся 29 марта.
«Мне показалось, что гол «Йокериту» забивал со льда, а не по летящей шайбе, но это уже неважно. Самое главное, что наша команда выигрывает. Старался не думать о серии из 17 матчей, в которых не мог забить. Для меня главное, чтобы команда побеждала. Всё остальное без разницы. Конечно, было тяжело играть пять овертаймов. Поставили рекорд, но не думали об этом. Хотелось быстрее забить. Моментов было много, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Но и Сорокин выглядел здорово.
Зачем мне завидовать Толванену? (Ээли Толванен после вылета «Йокерита» из плей-офф расторг контракт с клубом и уедет в НХЛ уже в этом сезоне. — Прим. «Чемпионата»). У него своя карьера, а у меня — своя. Сейчас главное хорошо сыграть со СКА. Давайте начнём серию и посмотрим, как всё будет складываться», — сказал Капризов, слова которого приводит пресс-служба клуба.
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