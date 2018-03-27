В Зеленоградской хоккейной лиге определились почти все победители дивизионов

В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовый» состоялись финальные игры Зеленоградской хоккейной лиги.

В дивизионе «Любитель» бронзу разыгрывали команды «Красные Барракуды» и «Сенеж». Победу в двухматчевом противостоянии (6:6 и 6:4) праздновали «сенежцы». А победителем дивизиона стала команда «Аматур», которая только в серии послематчевых буллитов переиграла поваровский «Витязь». Отметим, что команды обменялись победами. В первом матче сильнее был «Витязь» (3:2), а во втором — «Аматур» (3:0).

В дивизионе «Дебютант» (старшая группа) золото завоевали «Красные Барракуды-2» — они были сильнее ХК «Альянс-2» (4:1).

Кроме этого, состоялся «бронзовый» матч в главном дивизионе «Магистр», в котором встретились команды «Светон» и Rebels. В переброске шайбами сильнее и удачливее оказались хоккеисты команды «Светон» — 6:5.

В рамках Зеленоградской хоккейной лиги осталось определить только победителя дивизиона «Магистр».