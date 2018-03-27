Сергей Зубов продлил контракт с хоккейным клубом «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Зубовым , новое соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон, сообщили в пресс-службе клуба.

Сергей Зубов возглавил «леопардов» весной 2017 года и сезон 2017/18 стал для него первым полноценным в качестве главного тренера. В регулярном чемпионате команда заняла 6-е место в таблице «Запада» и вышла в плей-офф. Выступления в Кубке Гагарина сочинцы завершили на стадии первого раунда. Южане смогли добыть первую кубковую победу в своей истории, но проиграли серию «Йокериту» (1:4).