Главный тренер Сергей Зубов продлил контракт с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Зубовым . Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Зубов возглавил команду весной 2017 года и сезон 2017/18 стал для него первым полноценным в качестве главного тренера.

В регулярном чемпионате команда заняла шестое место в Западной конференции и вышла в плей-офф. Команда впервые выиграла кубковый матч, но проиграли серию «Йокериту» со счетом 1-4. Зубов — обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока и обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера.