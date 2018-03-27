Ещё
Главный тренер Сергей Зубов продлил контракт с ХК «Сочи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер Сергей Зубов продлил контракт с ХК «Сочи» 

SPORT24.ru 2 часа назад
ХК «Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Зубовым. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Зубов возглавил команду весной 2017 года и сезон 2017/18 стал для него первым полноценным в качестве главного тренера.
В регулярном чемпионате команда заняла шестое место в Западной конференции и вышла в плей-офф. Команда впервые выиграла кубковый матч, но проиграли серию «Йокериту» со счетом 1-4. Зубов — обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока и обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера.
SPORT24.ru: последние новости
Витолиньш о серии с ЦСКА: «Главное, чтобы физически СКА был готова держаться до последнего» MVP МЧМ-2018 Миттлстадт подписал контракт с «Баффало» Пелино: «Не узнать, что было бы с «Магниткой», если бы Воробьёв остался»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию27
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России109
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение