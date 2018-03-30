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Вратарь Барулин продлил контракт с ХК «Сочи»
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Вратарь Барулин продлил контракт с ХК «Сочи» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
ХК «Сочи» продлил контракт с вратарем Константином Барулиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
В регулярном чемпионате 2017/18 голкипер провел 35 матчей, в которых одержал 14 побед при проценте отраженных бросков 92,0 и коэффициенте надежности 2,43. В плей-офф Барулин выиграл один матч из пяти при проценте отраженных бросков 90,6 и коэффициенте надежности 3,46.
Помимо ХК «Сочи» голкипер выступал в КХЛ в составе ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса» и «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 496 матчей.
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