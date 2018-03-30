Вратарь Барулин продлил контракт с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» продлил контракт с вратарем Константином Барулиным . Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В регулярном чемпионате 2017/18 голкипер провел 35 матчей, в которых одержал 14 побед при проценте отраженных бросков 92,0 и коэффициенте надежности 2,43. В плей-офф Барулин выиграл один матч из пяти при проценте отраженных бросков 90,6 и коэффициенте надежности 3,46.

Помимо ХК «Сочи» голкипер выступал в КХЛ в составе ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса» и «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 496 матчей.