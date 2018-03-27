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Галимов о слезах Скудры: «В глубине души все игроки ХК „Торпедо“ прослезились»
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Галимов о слезах Скудры: «В глубине души все игроки ХК „Торпедо“ прослезились» 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Двукратный обладатель Кубка Гагарина голкипер Станислав Галимов в рассказал о прошедшем сезоне в составе «Торпедо». Команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, уступив в серии «Локомотиву» со счетом 0-4.
«Конечно, мы хотели и могли большее, но так получилось. По ходу сезона мы мало забивали, может, где-то нам элементарно не хватило какого-то гола. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в сезоне и в плей-офф. В Нижнем Новгороде болеют с душой, даже несмотря на поражения. Поэтому атмосфера во дворце зашкаливает эмоциями, и от этого приятно играть. Оценить плей-офф сложно, мы в серии сыграли плохо, но каждый матч сражались, были овертаймы, разрыв в каждом матче был в одну шайбу. Я боролся, старался играть на максимум, думаю, как и вся команда. Много голов было забито с подставления, конечно, «Локомотив» был заряжен на такую игру, у них она получилась. Надеюсь, что болельщики не сильно обиделись на нас за такой результат.
Слезы Скудры на пресс-конференции? Я думаю, его эмоции перехлестнули. Игры были сложные, интересные. Мы проиграли, было обидно. Из-за этого он расчувствовался. Думаю, в глубине души все плакали, когда мы 0-4 проиграли. Обидно проигрывать всухую и так сезон заканчивать. В глубине души мы все прослезились», — сказал хоккеист.
Его слова приводит
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