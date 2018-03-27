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«Калгари» и «Айлендерс» официально лишились шансов на попадание в плей-офф НХЛ
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«Калгари» и «Айлендерс» официально лишились шансов на попадание в плей-офф НХЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
«Калгари Флэймз» после поражения от «Лос-Анджелес Кингз» (0:3) лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. После 77 матчей команда набрала 80 очков и занимает 11-е место на Западе. В прошедшем сезоне канадская команда проиграла «Анахайм Дакс» в первом раунде (счет в серии 0-4).
После поражения от «Флорида Пантерз» (0:3) «Нью-Йорк Айлендерс» лишились шансов на выход в плей-офф НХЛ. После 76 матчей команда набрала 72 очка и идет на 12-м месте в Восточной конференции. Команда не примет участия в розыгрыше Кубка Стэнли второй сезон подряд.
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