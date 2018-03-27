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Богородская хоккейная команда победила в турнире Детской хоккейной лиги
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Богородская хоккейная команда победила в турнире Детской хоккейной лиги 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Хоккейная команда «Планета-Богородское» в воскресенье, 18 марта приняла участие в турнире, который проходил в рамках Московской детской дворовой хоккейной лиги.
В итоге спортсмены из Богородского оказались сильнее всех трех своих соперников и заняли в турнире первое место, отметив, что каждая новая победа — ключ к успеху и новым достижениям.
Стоит напомнить, что хоккейная секция действует в районе при досуговом центре «Богородское». Юные спортсмены проводят регулярные тренировки на катке с искусственным льдом, расположенном на территории Торгового центра «Подсолнухи». А совсем недавно хоккеисты заняли второе место на городском турнире «Золотая шайба».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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