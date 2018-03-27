Богородская хоккейная команда победила в турнире Детской хоккейной лиги

Хоккейная команда «Планета-Богородское» в воскресенье, 18 марта приняла участие в турнире, который проходил в рамках Московской детской дворовой хоккейной лиги.

В итоге спортсмены из Богородского оказались сильнее всех трех своих соперников и заняли в турнире первое место, отметив, что каждая новая победа — ключ к успеху и новым достижениям.

Стоит напомнить, что хоккейная секция действует в районе при досуговом центре «Богородское». Юные спортсмены проводят регулярные тренировки на катке с искусственным льдом, расположенном на территории Торгового центра «Подсолнухи». А совсем недавно хоккеисты заняли второе место на городском турнире «Золотая шайба».