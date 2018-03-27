Команда проиграла матч, чтобы получить лучшую сетку плей-офф. ESEA отстранила состав до конца сезона

ESEA отстранила FakeOut Nation от турниров компании за сдачу игры против Bravado в групповом этапе Main-лиги. Состав не сможет выступать в лиге в течение 140 дней. Игроки признали вину, но утверждают, что проиграли исключительно ради лучшего посева в плей-офф и не получили за свои действия прибыли.

В лигах от ESEA имеет значение количество выигранных раундов. Для прохода в следующий этап FakeOut Nation было достаточно выиграть 13 раундов в последнем матче. В случае победы, в плей-офф команда бы встретилась с Bravado. Чтобы избежать матча с сильным соперником, при счете 14:4 FakeOut Nation целенаправленно стала уступать раунды и в итоге проиграла карту.

По мнению игроков, они поступили неправильно, но все же не заслужили подобного наказания. Они приводят в пример традиционные виды спорта, где команды зачастую прибегают к похожим трюкам. ESEA после выдачи наказания ситуацию не комментировала.

ESEA Main — третий по силе дивизион в структуре лиги. Его чемпионы попадают в MDL, а затем — в Professional, где играют сильнейшие коллективы региона. В лиге FakeOut Nation заняла восьмое место по итогам сезона.